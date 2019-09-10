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أخبار العالم

التحالف العربي يسقط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:33 ص
التحالف العربي يسقط
التحالف العربي يسقط طائرة أطلقها الحوثيين باتجاه السعودية
أ ش أ
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء الإثنين من اعتراض وإسقاط طائره بدون طيار (مسيرة) معادية بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية فوق محافظة صعدة قامت بإطلاقها الميليشيا الحوثية الإرهابية من (صنعاء) باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأوضح العقيد المالكي، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الأعمال العدائية والإرهابية وهذه المحاولات اليائسة والتي تمثل انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وبين العقيد المالكي أن هذه المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى الميليشيا الإرهابية وتعكس واقع خسائرها بصفوف عناصرها الإرهابية وعتادها وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة وتهديدها للأمن الإقليمي والدولي.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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