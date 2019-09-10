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اقتصاد

الاسكان: جارٍى تنفيذ 39372 وحدة بـ الإسكان الاجتماعى وسكن مصر بمدينة أكتوبر الجديدة

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:37 ص
الاسكان الاجتماعى
الاسكان الاجتماعى
آمنة عبد العظيم
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن الانتهاء وتسليم 35688 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة أكتوبر الجديدة، وجارٍ تنفيذ 35136 وحدة أخرى بالمشروع، وجارٍ تنفيذ 4236 وحدة بمشروع "سكن مصر".

جاء ذلك اجتماع موسع عقده وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات المختلفة بمدينة أكتوبر الجديدة،بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس مجدى يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة.

أعلنت الوزارة ، عن تقسيم المنطقة الصناعية (المرحلة العاجلة) بمدينة أكتوبر الجديدة، إلى مناطق للمصانع والصناعات الكبيرة، ومناطق للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومراعاة تصميم الطرق والمرافق بكل منطقة بما يتلاءم مع متطلباتها، وضرورة وضع نماذج محددة للورش الصناعية يتم الالتزام بها، كما فى المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بمدينة العاشر من رمضان.

وأضاف المهندس مجدى يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة: تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحى بمشروع استكمال الطريق شمال الواحة بطول 3.5 كم، وتم الانتهاء من أعمال الرفع المساحى، وجارٍ تنفيذ أعمال القطع وحفر الخزان الأرضى بمشروع ترفيق المرحلة العاجلة من المنطقة الصناعية بمساحة 1100 فدان، واستكمال الطريق شمال الواحة بطول 13.5 كم، بينما بلغت نسبة تنفيذ مشروع ازدواج طريق المطار واستكمال طريق شمال الواحة بطول 4 كم، إلى 25 %.

وأوضح رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أنه تم البدء فى تجارب التشغيل لمحطة رافع الصرف الصحى بربوة أكتوبر، بطاقة 105 آلاف م3/يوم مرحلة أولى، وتوسعات مستقبلية تصل إلى 210 آلاف م3/يوم، وتم التسليم الابتدائى لمحطة رافع المياه ابني بيتك 6، بطاقة 85 ألف م3/يوم، وجارٍ تنفيذ محطة رافع الصرف وخط طرد لمشروع (1783 عمارة) إسكان اجتماعى، بمنطقة الـ800 فدان، بطاقة حالية 55 ألف م3/يوم، وتوسعات مستقبلية 85 ألف م3/يوم لتصبح الطاقة الكلية للمحطة 140 ألف م3/يوم، كما تم إطلاق التيار الكهربائى بمحطة كهرباء ربوة أكتوبر، بقدرة إجمالية 160 ميجا فولت أمبير.

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