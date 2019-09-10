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أخبار العالم

الدفاع الروسية: لم نضرب مواقع في منطقة إدلب لخفض التصعيد منذ 31 أغسطس

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 11:55 ص
روسيا
روسيا
أ ش أ
نفت وزارة الدفاع الروسية ما تردد حول قيام القوات الجوية الروسية بشن غارات على منطقة خفض التصعيد بإدلب.
وأكدت الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ - أن القوات الجوية الروسية والسورية لم تنفذ أي غارات منذ بدء نظام وقف إطلاق النار في إدلب يوم 31 أغسطس الماضي.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) نهاية الشهر الماضي، شن التحالف الدولي غارات على مواقع تنظيمات مرتبطة بالقاعدة في شمال إدلب أسفرت عن وقوع عشرات القتلى بينهم قياديون.

وأكد البنتاجون - في بيان - أن العملية "استهدفت قادة تنظيم القاعدة في سوريا، المسؤولين عن هجمات تهدد المواطنين الأمريكيين وشركاءنا والمدنيين الأبرياء".

وانتقدت روسيا الضربة الجوية التي نفذها الجيش الأمريكي في منطقة وقف التصعيد في إدلب دون إبلاغ الجانبين الروسي والتركي بها، وقالت إنها عرضت نظام وقف إطلاق النار هناك للخطر.

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