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أخبار البلد

القوي العاملة تتابع خطط التدريب بـ 38 مركزًا بالمحافظات

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:06 م
القوي العاملة تتابع
القوي العاملة تتابع خطط التدريب
هيثم سعد الدين
أكدت وزرة القوي العاملة ، ضرورة أن تعمل مراكز التدريب المهني بمديريات القوي العاملة بالمحافظات البالغة 38 مركزا على مدار العام المالي بالكامل ، لتكون مخرجاتها وفقا لخطط مدروسة وعملية ، متعهدا بإزالة أية معوقات قد تعترض تنفيذ ذلك.

وقالت أنها ستقوم بمتابعة سير وتنفيذ الخطط للوصول إلى أفضل النتائج، مشددا على أهمية التدريب المهني للشباب لما له من دور كبير وفعال في تلبية احتياجات سوق العمل، باعتباره قاعدة الانطلاق نحو مستقبل عمل أفضل.

وفي هذا الاطار قام عبد الونيس عبد الله وكيل مديرية القوي العاملة بالإسكندرية بمتابعة أنشطه مراكز التدريب التابعة للمديرية بمحرم بك ،والحضرة ومهني شرق ، والهانوفيل، علي الطبيعة ، وذلك للتأكد من استكمال العملية التدريبية وإزله أي معوقات، حيث يجري التدريب في الأقسام المختلفة لنحو 109 متدربين منهم 68 من الجنسين بقسم التفصيل والخياطة ، و15 متدربا بالتبريد والتكًييف، و13 بصيانة الأجهزة المنزلية، ومثلهم بقسم الألوميتال.

القوي العاملة تتابع خطط التدريب بـ 38 مركزًا بالمحافظات
القوي العاملة تتابع خطط التدريب بـ 38 مركزًا بالمحافظات
القوي العاملة تتابع خطط التدريب بـ 38 مركزًا بالمحافظات
القوي العاملة تتابع خطط التدريب بـ 38 مركزًا بالمحافظات

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