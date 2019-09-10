جهاز تنمية المشروعات يستقبل وفدا من مؤسسة سعود بن صقر بإمارة رأس الخيمة الإمارات

اكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ان الجهاز يتطلع للتعاون مع كافة المؤسسات المهتمة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة بدولة الامارات الشقيقة مضيفا أنه على استعداد كامل لنقل خبراته التراكمية التي امتدت لأكثر من 25 سنة في دعم وتنمية هذا القطاع الي تلك المؤسسات والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في هذا المجال والتنسيق والمشاركة معهم في مبادرات لتطوير كافة الانشطة التنموية الداعمة لهذا القطاع وتحسين الخدمات المالية والغير مالية المقدمة للشباب لتحفيزهم علي ريادة الاعمال وإقامة مشروعات صغيرة منتجة في كلا البلدين.



جاء ذلك علي هامش الزيارة التي قام بها وفد رفيع المستوى من مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب بإمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات لمقر جهاز تنمية المشروعات. وتهدف الزيارة الي التعرف علي أنشطة الجهاز التنموية المختلفة في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وبحث سبل التعاون بين الجهاز والمؤسسة للنهوض بهذا القطاع والاستفادة من خبرات الطرفين.



ومن جانبه أعرب الوفد عن اهتمام دولة الإمارات بتوطيد علاقات التعاون مع جمهورية مصر العربية في مختلف المجالات حيث تجمع البلدين علاقة تاريخية قائمة علي الاحترام والتقدير المتبادل. و الي اهتمام دولة الإمارات بشكل عام ورأس الخيمة بشكل خاص بدعم وتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وتهيئة المناخ الاقتصادي للشباب الإماراتي وتشجيعهم على ريادة الأعمال واكد على ان المؤسسات العاملة في هذا المجال ستستفيد بخبرات جهاز تنمية المشروعات وستفتح افاق للتعاون والمشاركة للنهوض بهذا القطاع بما يخدم التنمية الاقتصادية المنشودة في البلدين الشقيقين.



و في نهاية الزيارة قام الوفد بتقديم دعوة لمشاركة جهاز تنمية المشروعات في معرض رأس الخيمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي سيقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2019 وذلك لتعزيز هذا القطاع الهام وتمكين مشروعات الشباب وترويج منتجاتها إقليميا ومحليا وكذلك إيجاد قنوات اتصال وتكامل بين أصحاب المشروعات المشاركين من جميع دول العالم لعقد صفقات وشراكات جديدة والتعرف على أفضل الموردين الدوليين بالإضافة الى المؤسسات والشركات الرائدة في مختلف المجالات التجارية والخدمية والصناعية.







