سيدات السلة بالأهلي يواجه النصر مساء اليوم

يواجه فريق كرة السلة سيدات بالنادي الأهلي فريق النصر في السابعة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.



وتقام المباراة على الصالة المغطاة بنادي الزهور، وفقا للجدول المحدد وهي المواجهة الرسمية الأولى لفريق سيدات سلة الأهلي هذا الموسم.



واختتم فريق سيدات السلة تدريباته على الصالة المغطاة بمقر النادي بالجزيرة أمس الاثنين تحت قيادة علي هاشم، المدير الفني للفريق.