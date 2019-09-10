وزير الخارجية الروسي: لا أعرف سمولنيكوف ولم ألتق به

نفى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن يكون قد التقى بأوليج سمولنيكوف، الذي تصفه وسائل إعلام بـ"الجاسوس الأمريكي" في الكرملين (الرئاسة الروسية).



وقال لافروف ـ خلال مؤتمر صحفي اليوم /الثلاثاء/ "بالنسبة لهذا المواطن، لم أره أبدا ولم أقابله قط ولم أتابع مسيرته أو تحركاته، ولا أريد التعليق على مثل هذه الشائعات".



وأضاف : " فيما يتعلق بلقائي مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض في مايو 2017، فإنني قمت بزيارة ردا على زيارة وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، ريكس تيلرسون، إلى موسكو، ولم يقدم أحد في سياق هذه المحادثات للطرف الآخر، أي أسرار دولة أو حتى أسرار غير تابعة للدولة".



يُذكر أن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أكد - في وقت سابق اليوم - أن أوليج سمولنيكوف كان يعمل في إدارة الكرملين وتمت إقالته منذ عدة سنوات بقرار داخلي. ونفى أن يكون سمولنيكوف تولى مناصب رفيعة في إدارة الكرملين .



وكانت شبكة تلفزيونية (سي.إن.إن.) الأمريكية ذكرت في وقت سابق ـ نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية ـ أن المخابرات الأمريكية نفذت عملية سرية في عام 2017، حيث قامت بنقل عميلها سمولنيكوف المقرب من السلطات الروسية إلى خارج روسيا.



ووفقا للشبكة الأمريكية، فقد تم نقل العميل بعد لقاء لافروف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2017، مشيرة إلى أن سمولنيكوف كان واحدا من كبار العملاء السريين، الذين يعملون داخل القيادة الروسية.