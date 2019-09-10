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أخبار العالم

أزمة الاستقالة.. بولتون يكذب ترامب ويرد على إهانة الرئيس له

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 06:47 م
جون بولتون ودونالد
جون بولتون ودونالد ترامب
حسام رضوان
كذب جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، رواية الرئيس دونالد ترامب بشأن إقالته.

وقال بولتون عبر تويتر: "عرضت أن أستقيل الليلة الماضية، والرئيس ترامب قال: لنتحدث عن ذلك غدا".

كان ترامب قد أعلن قبل قليل إقالة بولتون عبر تويتر بطريقة تعد مهينة للمسئول الكبير.

وقال ترامب: "أخبرت جون بولتون الليلة الماضية أن خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض عارضتُ بشدة العديد من مقترحاته، كما فعل آخرون في الإدارة".

وأضاف: "طالبته بالاستقالة، التي وصلت إلى صباح اليوم، شكرا جزيلا له على خدماته".

وأعلن: "سأسمي مستشارا جديدا للأمن القومي الأسبوع المقبل".

كانت وسائل إعلام أمريكية قد تداولت تقارير حول وجود خلافات قوية مؤخرا بين ترامب وبولتون.

وكان بولتون هو الشخصية الأهم في الإدارة الأمريكية فيما يختص بسياسياتها المتشددة تجاه إيران، لكن وسائل الإعلام قالت إن وزير الخارجية مايك بومبيو احتل مكانته مؤخرا.

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