شاهد .. جيرالدو يراوغ دفاع جامبيا ويسجل الهدف الأول لأنجولا

ظهر جيرالدو دا كوستا لاعب الأهلي ومنتخب أنجولا، متألقا خلال مباراة جامبيا ،في إياب الدور التمهيدي من تصفيات كأس العالم 2022.ونجح لاعب الأهلي في تسجيل هدف بعد مراوغة رائعة لدفاع المنافس ليسجل الهدف الأول لـ أنجولا ، في الدقيقة 41 من الشوط الأول.وفي الشوط الثاني نجح حسن سيزاي في تسجيل التعادل لجامبيا في الدقيقة 65 من عمر المباراة ، وبعد مرور 3 دقائق تقدم منتخب انجولا مرة ثانية باحراز الهدف الثاني عن طريق فابيو.وكان منتخب أنجولا قد تفوق في لقاء الذهاب خارج أرضه بهدف نظيف، قبل أن يؤمن جيرالدو التفوق بتسجيل هدف في الإياب، ليقرب بلاده من التقدم لدور المجموعات.