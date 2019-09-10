الأهلي يحصل على تعويض من الفيفا.. تعرف على السبب

تلقت إدارة النادي الأهلي كتابة اليوم ما يفيد قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم بإيداع مبلغ 148 ألف دولار في حساب الأهلي وهو ما يعادل راتب مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم عن فترة غيابه عن الملاعب تقريبًا بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته ضمن صفوف المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية 2017.



وكان محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي فور توليه المسئولية طلب من إدارة قطاع كرة القدم حصر كافة الملفات الخاصة بالقطاع المطروحة على الساحات التحكيمية لمتابعتها والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ حقوق النادي أمام كافة الجهات.. وفي هذا السياق طلب من حنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص بالنادي متابعة ملف حقوق الأهلي المالية المترتبة على إصابة مروان محسن مع المنتخب الوطني في ضوء لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.



وقدمت الزيني لرئيس النادي النصوص اللائحية الكافية في لوائح "فيفا" والتي تؤكد على أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يتحمل قيمة رواتب اللاعبين حال تعرضهم لإصابات مؤثرة في البطولات القارية وفقًا فترة غياب كل لاعب والضرر الواقع على فريقه سواء ماديًا أو فنيًا.



وعليه قامت حنان الزيني التي تبذل جهودًا كبيرة في ملف اللوائح و التراخيص بالنادي بما يواكب الأندية المحترفة على مستوى العالم بإعتماد الملف من رئيس النادي والتصديق عليه من اتحاد كرة القدم وتقديمه للاتحاد الدولي.. تضمن الملف.. تقرير المركز الطبي في ألمانيا والذي يؤكد على اصابة مروان محسن وتشخيص الإصابة وتحديد فترة غياب اللاعب وكذلك الضرر الفني والمالي الذي وقع على النادي الأهلي من جراء هذه الإصابة .



وبعد فترة من المداولات ومتابعة الملف والتأكد من سلامة موقف الأهلي وأحقيته ، قرر "فيفا" إرسال المبلغ المشار إليه في حساب الأهلي والذي يعد أول ناد مصري يقوم بتفعيل هذا البند في لوائح الاتحاد الدولي.



وكان في السابق يقوم اتحاد كرة القدم المحلي بتحمل تكاليف إصابة اللاعب فقط دون النظر إلى راتبه وهو ما يتحمله "فيفا" حاليًا في ضوء لوائحه