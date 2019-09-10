شعر مبلل وفستان قصير .. درة بإطلالة عصرية على البحر

حرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.





أطلت درة فى الصور بإطلالة عصرية وحيوية من اختيار الاستايلست مايسة عزب، مرتدية فستانا قصيرا مصنوعا من قماش الشيفون، ويصل إلى أعلى الركب، وكشف التصميم عن جزء من بطنها.



فيما اعتمدت درة على خصلات شعرها المبللة وتسريحة شعر بسيطة من أنامل المصفف هيثم دهب، ووضعت لها خبيرة التجميل منى جمال مكياجا ارتكز على الألوان و الدرجات الترابية المتناسقة مع إطلالتها.



