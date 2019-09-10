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عماد أبو هاشم يكشف هوية الإرهابي ممول الإخوان بآلاف الدولارات في تركيا

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 08:27 م
عماد أبو هاشم
عماد أبو هاشم
عبد الخالق صلاح
وصف المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا الفترة التي انضم فيها إلى جماعة الإخوان الارهابية بأيام الجاهلية، موضحا أنه وهرب عقب ثورة 30 يوينو لتركيا وانضم إلى ما يسمي بـ قضاة من أجل مصر.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن الإخوان يحصلون على أموال طائلة من المخابرات القطرية، وتتحكم قطر في كل تصرفات الإخوان هناك لدرجة أنهم يختارون الضيوف التي تظهر على قنوات الإخوان.

وأشار أبو هاشم إلى أن الاعلامي الهارب حمزة زوبع، على علاقة وطيدة بالارهابي عزام التميمي ويمنحه الآلاف من الدولارات كتمويل ليخرج ويشوه صورة الدولة المصرية ليل نهار.

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