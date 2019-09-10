إدارة ترامب: صفقة القرن بعد الانتخابات الإسرائيلية

أعلن مسئول أمريكي أن واشنطن ستكشف عن خطة سلام الشرق الأوسط بعد الانتخابات الإسرائيلية وستعمل لتحديد المسار الأفضل للمضي قدما.



وقال المسئول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ردا على خطة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، لضم أجزاء من الضفة الغربية إنه لا تغير في السياسة الأمريكية في هذا التوقيت.



ومنذ قليل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، عزمه ضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة إذا فاز في الانتخابات العامة المقررة الأسبوع المقبل.



ووصف كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الخطوة المزمعة بأنها جريمة حرب بموجب القانون الدولي الذي يحكم الأراضي المحتلة.



ورأى معلقون سياسيون إسرائيليون أن إعلان نتنياهو، في خطاب أُذيع على الهواء مباشرة على القنوات التلفزيونية الرئيسية في إسرائيل، هو محاولة لسحب الدعم من المنافسين اليمينيين المتطرفين الذين يطالبون بضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.



وقال نتنياهو في "اليوم أعلن عزمي، بعد تشكيل حكومة جديدة، تطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت".