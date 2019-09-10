أسامة مصطفى: التحول الرقمي يعود على المواطن بالنفع

قال الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن التحول الرقمي يعود بالنفع على المواطن المصري، مؤكدًا أن المواطن سيلاحظ سهولة تامة فى إجراء المعاملات بشكل عام، فالمصلحة التى كانت تستغرق أوقات كثيرة فى المستقبل لن تستغرق ساعات.



وأضاف مصطفى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مانشيت المذاع على قناة أون أى تقديم الإعلامية، رانيا هاشم، أن المواطن الذى كان يقوم بتأسيس شركة فى أسبوع يستطيع تأسيسها فى ساعة من خلال الكمبيوتر.



وأشار إلى أن، التحول الرقمي يفر الأموال الكثيرة للمواطنين، ويمنع حدوث رشاوى ويحافظ على أموال المواطنين.



وأوضح أن، التحول الرقمي سيتم تطبيقه من منتصف العام المقبل بصورة شاملة وذلك وفقًا لحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي.

