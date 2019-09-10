ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الرئيس الفلسطيني يهدد بإنهاء الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 08:33 م
الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
وكالات
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن جميع الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي وما ترتب عليها من التزامات تكون قد انتهت، إذا نفذ الجانب الإسرائيلي فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وأي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

جاء ذلك ردا على إعلان نتنياهو أنه سيقوم ببسط السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وعدد من المستوطنات حال فوزه بالانتخابات الإسرائيلية.

وشدد عباس على أنه من حقنا الدفاع عن حقوقنا وتحقيق أهدافنا بالوسائل المتاحة كافة مهما كانت النتائج، حيث أن قرارات نتنياهو تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تصعيد جديد بين تل أبيب ورام الله.. نتنياهو يعزز الاستيطان.. أبومازن يصدر تعليمات.. والملف أمام الجنائية الدولية

تقرير فلسطيني: نتنياهو يحاول كسب أصوات المستوطنين في الانتخابات باقتحامه الخليل

نتنياهو: إسرائيل ستفرض سيادتها على الضفة وغور الأردن وشمال البحر الميت

إدارة ترامب: صفقة القرن بعد الانتخابات الإسرائيلية

ترشيحاتنا

شعر مبلل وفستان قصير .. درة بإطلالة عصرية على البحر

قبل السوبر.. هيثم فاروق يوجه رسالة صارمة للاعبي الزمالك بسبب الأهلى

شوبير يعلن موعد مباراة السوبر المصري والملعب وعدد الجماهير

إعادة تقييم أسعار المواد البترولية.. هل ينخفض البنزين أم يرتفع؟

السيسي يجتمع بالمجموعة الوزارية المعنية بالخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة

الداخلية : 3 شبكات سرية لتنظيم الإخوان لتهريب الأموال والإرهابيين مرورا بتركيا .. صور

نهش أعضاءه التناسلية.. القصة الكاملة لانتقام عصابة من مغتصب بواسطة كلب مفترس

اتحاد الكرة يزف بشرى سارة لـ الأهلى قبل مواجهة الزمالك فى السوبر

البرلمان يطالب بإعادة تقييم أسعار المواد البترولية.. ويفجر مفاجأة بشأن انخفاض الأسعار

لحظة هروب نتنياهو من صواريخ المقاومة الفلسطينية.. فيديو

والد محمد على : أصدقاء السوء حولوا ابني إلى شخص غير طبيعى

شوبير يعلن موعد مباراة السوبر المصري والملعب وعدد الجماهير

شاهد.. بث مباشر لـ مؤتمر آبل لإطلاق آيفون 11 على يوتيوب

مهمتنا تهريب الإرهابيين عبر تركيا.. مفاجآت في اعترافات قيادي إخواني بعد القبض عليه.. والداخلية بالمرصاد.. فيديو وصور

أحدها يخص مصر.. الملك سلمان يعتمد 13 قرارا جديدا

رفض إعادة مقدم التعاقد.. مرتضى منصور: أحمد الشناوي نصب علينا في 10 ملايين جنيه.. فيديو

ولا من شاف ولا من دري.. طريقة إخفاء ظهورك من قائمة مشاهدات الحالات على واتساب

قبل السوبر.. هيثم فاروق يوجه رسالة صارمة للاعبي الزمالك بسبب الأهلى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعيش الإيد الشغالة.. الأسطى رانيا ست بـ100 راجل في بنها.. صور

شعر مبلل وفستان قصير .. درة بإطلالة عصرية على البحر

أنيقة وجذابة.. فى عيد ميلادها شاهد أبرز إطلالات وفاء الكيلانى