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رياضة

نيجيريا وكوت ديفوار ومالي إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 بمصر

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 09:01 م
منتخب نيجيريا الأولمبي
منتخب نيجيريا الأولمبي
محمد رشاد
تأهلت المنتخبات الأولمبية لنيجيريا، كوت ديفوار ومالي إلى كأس أمم أفريقيا تحت 23 التي ستقام في مصر خلال شهر نوفمبر المقبل، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

المنتخب النيجيري تفوق على نظيره السوداني بخمسة أهداف نظيفة في مباراة العودة من المرحلة الثالثة من تصفيات البطولة الأفريقية، بعدما خسر ذهابًا في السودان بهدف نظيف.

كما تفوق المنتخب الإيفواري على نظيره الغيني بهدفين لواحد في لقاء الإياب الذي أقيم خارج أرضه، بعدما خسر ذهابًا وسط جماهيره بهدف نظيف.

وفشل منتخب المغرب في التأهل إلى البطولة الأفريقية بعدما خسر أمام مالي في باماكو بهدف نظيف، بعد أن كان قد خسر ذهابًا على أرضه بنفس النتيجة.

وبذلك، تكون منتخبات نيجيريا، كوت ديفوار ومالي قد لحقت بزامبيا التي حسمت تأهلها إلى البطولة بعد التفوق على الكونغو، بالإضافة إلى جنوب أفريقيا التي أطاحت بزيمبابوي.

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