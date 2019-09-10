حقق رقمين تاريخيين.. رونالدو يقود البرتغال للتعادل مع ليتوانيا فى الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخبي البرتغال وليتوانيا، بتعادل المنتخبين بهدف لكل منهما ، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية يورو 2020.



افتتح كريستيانو رونالدو التسجيل للبرتغال في الدقيقة السابعة، عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يعادل فيتاوتاس أندريوشكفيتشيوس النتيجة لليتوانيا في الدقيقة 28، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل بين المنتخبين.



وبهدف رونالدو، أصبح اللاعب البرتغالي أول لاعب أوروبي يصل للهدف رقم 90 دوليًا، ليعزز موقعه كثاني أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف الدولية، خلف الإيراني علي دائي الذي سجل 104 أهداف، كما أصبحت ليتوانيا الدولة رقم 40 التي يهز رونالدو شباكها خلال مشاركاته الدولية، في رقم قياسي تاريخي.