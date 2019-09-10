وفد مؤسسة Clarivate Analytics العالمية يشيد بقطاع الدراسات العليا بجامعة الأزهر



وتعد جامعة الأزهر من مؤسسي فكرة عمل قاعدة بيانات الكشاف العربي لضم جميع الإنتاج البحثي الذي ينشر باللغة العربية في قاعدة بيانات معتمدة مع أكبر ناشري العالم Clarivate Analytics وبالتعاون مع بنك المعرفة المصري تمهيدا لبدء أصدار معامل تأثير لهذه المجلات.



يشار إلى المجلات التي تم قبولها ضمن الكشاف العربي، هي:

1- مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا – كلية الشريعة والقانون بطنطا

2- حولية كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية - كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية

3- مجلة التربية – كلية التربية

4- مجلة كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط - كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط

5- مجلة الزهراء – جامعة الأزهر

6- مجلة البحوث الإعلامية – كلية الإعلام بنين - جامعة الأزهر

7- مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف

8- مجلة قطاع الدراسات الإنسانية – جامعة الأزهر

9- مجلة كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات بالزقازيق - كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات بالزقازيق

10- آفاق – حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالشرقية - كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالشرقية

11- المجلة العلمية لكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق - كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق

12- حولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات بالاسكندرية - كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات بالاسكندرية

13- حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة - كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة

14- حولية كلية اللغة العربية بالمنوفية - كلية اللغة العربية بالمنوفية

استقبل الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، بمكتبه اليوم، وفدا من مؤسسة Clarivate Analytics العالمية، ممثلا في الدكتور James Testa والدكتور محمد المهدجي الغزاوي، والمنسقين لقاعدة بيانات الكشاف العربي ووفدا من بنك المعرفة المصري، ممثلا في علا لاورنس والمهندس محمد صلاح، بحضور أعضاء المكتب الفني لنائب رئيس الجامعة ومحرري المجلات التي تم اعتمادها مؤخرا في الكشاف العربي.وأوضح بيان المركز الإعلامي بالجامعة، أن الوفد هنأ جامعة الأزهر لاعتماد 14 مجلة من مجلاتها التي تصدر باللغة العربية ضمن قاعدة بيانات الكشاف العربي وهو ما يمثل 25% من مجمل المجلات المصرية المدرجة بهذه القاعدة، لافتا إلى أن ذلك من شأنه أن يحدث طفرة غير مسبوقة فى مجالات الدراسات العليا والبحوث محليا وإقليميا ودوليا.وأشار إلى أهمية دعم و تطوير المجلات الأخرى لضمها في الكشاف العربي مؤكدا على قيمة ومكانة جامعة الأزهر ومجلاتها العربية في تميزها بمحتواها وفرصها في الإدراج مستقبلا.من جانبه رحب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا بالوفد، معربًا عن سعادته بالزيارة والتعاون المثمر مع المؤسسة وبنك المعرفة المصري، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يأتي بدعم ورعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، حيث يقدمان كل الإمكانية وسبل الدعم والاهتمام لتطوير العملية العلمية والبحثية بالجامعة بما يتناسب مع القيمة والرصيد الحضاري لمؤسسة الأزهر الشريف الذي يتجاوز الألف عام.وخلال اللقاء تم عقد اجتماع مع محرري المجلات المعتمدة لمعرفة نقاط القوة والعمل على استمراريتها والتشجيع على التحسين المستمر وأيضا تم مناقشة نقاط الضعف الخاصة بالمجلات التي تم تأجيل اعتمادها للبدء في خطط تطويرها واعتمادها مستقبلا.