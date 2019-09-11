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مرأة

مكشوف الصدر.. عبير صبري تثير الجدل بفستان أسود وحبات ليمون

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 08:43 ص
صدى البلد
ريهام قدري
نشرت الفنانة عبير صبري على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جريئة بإطلالة جديدة.

وظهرت عبير صبرى بفستان أسود منقوش ضيق ومكشوف الصدر وحمالات متدلية على كتفيها، وتوجد على الفستان فروع ليمون صفراء كبيرة وبعض الرسومات، وارتدت حذاءً أسود بكعب أبيض ومن المنتصف شفاف.

واعتمدت تسريحة شعر هندية مع قيراط من فروع الليمون بنفس نقشات الفستان الصفراء، والتقطت الصورة وهي جالسة على كرسي وترفع إحدى ساقيها، ما جعلها تثير الجدل.

وكتبت عبير في تعليق على الصورة: "ومن يكتشفك؟ أنت.. من يحبك.. أنت.. أنت ذاتك.. بداخلك كل المخزون الذي تحتاجه.. ذاتك".

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