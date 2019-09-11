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أخبار العالم

إدانة عربية جديدة لقرار نتنياهو بضم غور الأردن وشمال البحر الميت

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 09:04 ص
رئيس حكومة الاحتلال
رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي
قسم الخارجي
أدانت وزارة الخارجية البحرينية بشدة إعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن نيته فرض السيادة الإسرائيلية على منطقتي غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في حال إعادة انتخابه في 17 من شهر سبتمبر الحالي. 

وأكدت الوزارة أن هذا الإعلان يمثل تعديًا سافرًا ومرفوضًا على حقوق الشعب الفلسطيني، ويعكس إصرارًا على عدم التوصل لسلام عادل وشامل.

وطالبت الخارجية البحرينية من المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته في التصدي لهذا الإعلان، مجددة موقف مملكة البحرين الثابت الداعم للقضية الفلسطينية والمساند بقوة لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية على أساس مبدأ حل الدولتين ووفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وكان رئيس الاحتلال الإسرائيلي أعلن نيته ضم منطقتي غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، في تحد كبير للمجتمع الدولي.

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