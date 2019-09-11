طريقة عمل المكمورة الأردنية بمذاق الخليج

تعتبر المكمورة من ضمن الأطباق الاردنية ،و الأكلات الشعبية القديمة والمشهورة والمعروفة في المناطق الريفية في شمال الأردن ،لذلك تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل المكمورة الأردنية بمذاق لا يقاوم .
مقادير عمل مكمورة :
العجينة لعمل المكمورة
3 كوب دقيق
رشة ملح
ماء للعجن
نصف كوب زيت حبة البركة
الحشو لعمل المكمورة :
ربع كيلو لحمة مفرومة
1 كوب بطاطس مكعبات
2 كوب طماطم مكعبات
1 ملعقة كبيرة سمنة
2 كوب أرز أبيض
ملح
فلفل أسود
زنجبيل بودرة
قرفة ناعمة
جوزة الطيب
طريقة عمل مكمورة :
* يخلط الدقيق والملح وحبة البركة
* يضاف الزيت والماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة
* تغطى وتترك لترتاح
الحشو
* تشوح اللحمة المفرومة في السمنة مع البصل والتوابل
* يمكن إضافة الملح والفلفل الأسود
* تضاف البطاطس والطماطم
* يقلب كل الخليط على النار حتى تمام النضج
* تقسم العجينة لجزأين ويفرد جزء فى قاع وجوانب صينية مدورة
* يضاف الحشو
* تضاف طبقة أخرى من العجينة على الوجه
* تقفل العجينة جيدًا على الحشو
* توضع في الفرن حتى تمام النضج .
مقادير عمل مكمورة :
العجينة لعمل المكمورة
3 كوب دقيق
رشة ملح
ماء للعجن
نصف كوب زيت حبة البركة
الحشو لعمل المكمورة :
ربع كيلو لحمة مفرومة
1 كوب بطاطس مكعبات
2 كوب طماطم مكعبات
1 ملعقة كبيرة سمنة
2 كوب أرز أبيض
ملح
فلفل أسود
زنجبيل بودرة
قرفة ناعمة
جوزة الطيب
طريقة عمل مكمورة :
* يخلط الدقيق والملح وحبة البركة
* يضاف الزيت والماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة
* تغطى وتترك لترتاح
الحشو
* تشوح اللحمة المفرومة في السمنة مع البصل والتوابل
* يمكن إضافة الملح والفلفل الأسود
* تضاف البطاطس والطماطم
* يقلب كل الخليط على النار حتى تمام النضج
* تقسم العجينة لجزأين ويفرد جزء فى قاع وجوانب صينية مدورة
* يضاف الحشو
* تضاف طبقة أخرى من العجينة على الوجه
* تقفل العجينة جيدًا على الحشو
* توضع في الفرن حتى تمام النضج .