سائقو توك توك بالدقهلية يرفضون الفان.. ويطالبون بتقنين أوضاعهم.. فيديو

أثار قرار استبدال "توك توك" بسيارة فان، ردود فعل غاضبة من سائقي "توك توك" لرفضهم ذلك معللين يأن القرار لن يضيف شيئا.





"صدى البلد" التقى عددا من سائقي "توك توك" بالدقهلية لمعرفة آرائهم حول ذلك: "حيث قال محمد السيد "سائق ومقيم بداوى "شئ غريب هذا القرار كيف استبدل توك توك خاص بي سددت ثمنه بالقرض والدين وانفق من ايراده على أسرتي كيف يكون بدى شئ خاص وأقوم بشراء اخر بالقسط والدين؟، السيارة الجديدة ستبلغ قيمتها حوالي 100 ألف جنيه كيف أدخل في قصة سداد جديدة إنما أرفض هذا القرار كان من البداية أن يضعوا شروطا منها أن لا يقود "توك توك" أقل من 21 عاما لو كان طبق ما أصبحنا هكذا".





وأضاف أحمد سعيد "سائق": تخرجت في كلية التجاره منذ أكثر من 10 أعوام ولم أجد وظيفه سافرت للخارج ومرضت وعدت إلى المنصورة واشتريت "توك توك" لانفق منه على مرضى وعلاجي وفوجئت بهذا القرار، مين أين أتى بهذا المبلغ؟.. أنا لا أريد استبدال "توك توك"، وأطالب بتقنين الأوضاع وأن يحدد خط السير الخاص بنا ومن يخالف ذلك توقع عليه عقوبه كبيرة".



