بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع 3 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.



قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة الخطوط السعودية رقم 321 المتجهة إلى الرياض تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط التركية المتجهة إلى إسطنبول ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة طيران الشرق الأوسط 309 المتجهة إلى بيروت تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل.



وأكدت المصادر أن جميع الدولية والداخلية، تشهد إنتظام تام في حركة إقلاع وهبوط الطائرات بدون تأخير أو إلغاء وفقا لجدول التشغيل المقرر لها.