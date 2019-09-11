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فن

ماجد المصري: مسلسل بحر يعرض مشاكل الصعيد الداخلية

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 04:44 م
صدى البلد
شيرى نبيل
قال الفنان ماجد المصري، إن تجربة مسلسل "بحر" من أفضل التجارب على مدار مشواره الفني خاصة بعد تعليقات الجمهور على السوشيال ميديا.

وتابع ماجد المصري في تصريح لـ "صدى البلد" ردود الأفعال التي وصلت إلى قوية، وكنت أتوقعها لان هناك مجهود كبير بذل في المسلسل: "فانا سعيد بهذه التجربة لأسباب عديدة أبرزها أن الدور الذي أقوم به جديد علي حيث أنني أجسد شخصية عامل جريد ومصمم البيوت الريفية من الخوص ويتعرض لعديد من المواقف الصعبة فى الصعيد".

وتابع ماجد المصري: "أعمل فنانا تشكيليا أقوم ببناء وتصميم البيوت الريفية هناك بالخوص، وأتعرض لكثير من المواقف الصعبة هناك، وأقع في غرام إحدى جيراني في الصعيد ومن هنا تبدأ الصراعات بسبب العادات والتقاليد التي يتميز بها أهل الصعيد".

مسلسل "بحر" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.

وتدور أحداثه فى إطار صعيدى بعيدا عن الثأر وتجارة السلاح حيث يتناول قضايا الصعيد يتوجيه رسائل عدة فى مقدمهما الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة إلى الجانب الرومانسى الذى يتخلل حلقات العمل.

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