لكل اسم حكاية.. قويسنا بدأت بمنشأة صبري وانتهت بالشيخ القويسني.. إحدى قلاع الصناعة المصرية

تعد مدينة قويسنا من أشهر مدن محافظة المنوفية وتعد من المدن الصناعية الكبري علي مستوي الجمهورية، نظرا لعدد المصانع الموجود بها والعمالة الكثيفة علي أرضها.





وكانت مدينة قويسنا قديمًا تسمى منشأة صبرى وقد سميت بهذا الاسم تعظيمًا لاسم المرحوم صبرى باشا مدير مديرية المنوفية ، ثم سميت قويسنا نسبة إلى الشيخ القويسنى الذي كان يقطن فيها .





نشأتها





بعد قرار المملكة المصرية بالبدء في إنشاء خط سكة حديدى يربط ما بين القاهرة والإسكندرية مرورا بمدن بنها وطنطا كفر الزيات دمنهور وصولًا إلى الإسكندرية على أن يمر هذا الخط الحديدى بشرق منشأة صبرى الفارغ من الإنشاءات الحضرية وقتها وعلى ذلك فقد ارتأت المديرية العمومية للمنوفية إنشاء مدينة حضرية على أن تكون متضمنة البلدة القديمة منشأة صبرى وقد كان المرسوم الملكى سنة 1897 الصادر بإنشاء مدينة قويسنا المحطة وذلك لتفريقها عن البلد الأصلى المسمى بذلك الاسم وهي قويسنا البلد هو الميلاد الرسمى لمدينة قويسنا ،





موقعها

وتتميز قويسنا بأنها المركز الوحيد الذي يربط المنوفية بالقاهرة وعن طريقها تمر كل السيارات لدخول المنوفية وأيضا تربط المنوفية ببعضها فعن طريق قرية شبرا قبالة تربط قويسنا بقرية إسطنها التابعة لمركز الباجور وقرية أجهور الرمل التي تربط محافظة المنوفية بمحافظة القليوبية.





وتعتبر قويسنا هي أول حدود المنوفية فبعدها تكون مدينة بنها محافظة القليوبية ويوجد بقويسنا أيضا الطريق الحربي الذي يمر بقويسنا مرورا إلى قريه قويسنا البلد وقريه بجيرم وعزبه على عبد الجواد وصولا إلى بركة السبع ومنها إلى طنطا.





وقد استخدم هذا الطريق وقت الحرب لنقل المعدات والذخائر ووصل هذا الطريق أيضا بمحافظة الغربية.





المنطقة الصناعية



