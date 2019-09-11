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أخبار العالم

بالصور..ظهور مفاجئ لمقتدى الصدر مع خامنئي وقائد الحرس الثوري الإيراني

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 01:11 م
في العزاء الحسيني
في العزاء الحسيني
محمد علي
ظهر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بصورة مفاجئة في مجلس عزاء حسيني بايران، نقلته وكالات ايرانية، قالت فيه إن العزاء أقامه المرشد علي خامنئي في طهران، بحضور اللواء قاسم سليماني.

وبينما أظهرت صور تداولتها وسائل إعلامية زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر وهو يشارك في موكب حسيني بمدينة قم قبل بضعة أيام، أظهرت صورا، مشاركته في مجلس العزاء الذي يقام لإحياء ذكرى عاشوراء. 

وظهر في مجلس العزاء الصدر جالسا إلى جانب خامنئي وإلى يساره قائد فيلق القدس في حرس الثورة قاسم سليماني.

وقد وصل زعيم التيار الصدري، الجمعة الماضي، الى مدينة قم في زيارة مفاجئة وغير معلنة.

واظهرت مقاطع فيديو وصور الصدر وهو يقف في موكب يحمل اسم موكب “ال الصدر”، في مدينة قم وهو يوزع الطعام، كما أظهرت لقطات أخرى تأديته مراسم الزيارة الدينية.

نشر الصدر، تغريدة عبر حسابه بـ “تويتر”، وذلك بعد ساعات من ظهوره في مسجد عزاء أقامه المرشد علي خامنئي،وكتب يقول “اللهم تقبل منا هذا القربان”.

وسبق أن شن الصدر، هجومًا على ميليشيا الحشد الشعبي، الموالية لإيران في أكثر من مناسبة، والتي كان من أبرزها انتقاد الصدر في ابريل الماضي مسارعة الحشد الشعبي إلى مساعدة الإيرانيين، متجاهلًا معاناة العراقيين.

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