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رياضة

بعثة الزمالك تصل المغرب.. صور

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 01:21 م
بعثة الزمالك تصل
بعثة الزمالك تصل المغرب
ملك موسى
وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى "الدار البيضاء" بالأراضي المغربية.

وذلك في رحلة "ترانزيت" قبل توجهها إلى السنغال استعدادا لمواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالي، بدور الـ 32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الزمالك مع جينيراسيون فوت بطل السنغال يوم السبت المقبل، الموافق 14 سبتمبر الجاري، في تمام الثامنة مساءً، بتوقيت القاهرة.

وكان الزمالك قد توج بلقب كأس مصر، يوم الأحد الماضي، للمرة الـ27 في تاريخه، بعدما تغلب على نظيره بيراميدز، في المباراة النهائية بالبطولة، بنتيجة 3-0.
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