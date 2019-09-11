طلب إحاطة بشأن ارتفاع معدلات حوادث الطرق

توجهت المهندسة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان موجهًا إلى رئيس الوزراء ووزير النقل، بشأن ارتفاع معدلات حوادث الطرق في مصر خلال الفترة الأخيرة رغم وجود طرق جديدة.



وقالت النائبة: "ارتفعت معدلات حودث الطرق فى بلادنا بشكل غير مسبوق لتتصدر الإحصائيات الخاصة بعدد الوفيات والإصابات السنوية للمواطنين الذين نفقدهم سنويًا بأعداد مفزعة ، حيث نفقد سنويًا أعدادًا تزيد على ٢٦ ألفًا مواطن بسبب الحوادث غير عشرات من الألوف من المصابين".



وأرجعت عضو البرلمان، ارتفاع معدلات الحوادث إلى ثلاثة أسباب رئيسية؛ الأولى: تتعلق بطبيعة المركبات ومدى متانتها وجودتها ، أما البعد الثاني: فهو يعود للعنصر البشري، حيث أن 70 % من حوادث الطرق التي تشهدها مصر تعود إلى رعونة السائقين والقيادة الخاطئة وسرعة المتجاوزة عن الحد.



ونوهت إلى أن الكثير من الطرق بين المدن والقرى ما زالت مهملة دون إضاءة ليلية أو علامات إرشادية فضلًا عن ارتفاع عدد المطبات العشوائية بطول البلاد وعرضها، وهو ما يتسبب فى ارتفاع حوادث القتل والإصابات فضلًا عن الخسائر المادية للسيارات التى يتم تحطيمها أو احتراقها وانقلاب بعضها ما يشكل خسائر مالية للمواطنين بالمليارات.