ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

طلب إحاطة بشأن ارتفاع معدلات حوادث الطرق

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 01:29 م
حوادث الطرق
حوادث الطرق
ماجدة بدوى
توجهت المهندسة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان موجهًا إلى رئيس الوزراء ووزير النقل، بشأن ارتفاع معدلات حوادث الطرق في مصر خلال الفترة الأخيرة رغم وجود طرق جديدة.

وقالت النائبة: "ارتفعت معدلات حودث الطرق فى بلادنا بشكل غير مسبوق لتتصدر الإحصائيات الخاصة بعدد الوفيات والإصابات السنوية للمواطنين الذين نفقدهم سنويًا بأعداد مفزعة ، حيث نفقد سنويًا أعدادًا تزيد على ٢٦ ألفًا مواطن بسبب الحوادث غير عشرات من الألوف من المصابين".

وأرجعت عضو البرلمان، ارتفاع معدلات الحوادث إلى ثلاثة أسباب رئيسية؛ الأولى: تتعلق بطبيعة المركبات ومدى متانتها وجودتها ، أما البعد الثاني: فهو يعود للعنصر البشري، حيث أن 70 % من حوادث الطرق التي تشهدها مصر تعود إلى رعونة السائقين والقيادة الخاطئة وسرعة المتجاوزة عن الحد.

ونوهت إلى أن الكثير من الطرق بين المدن والقرى ما زالت مهملة دون إضاءة ليلية أو علامات إرشادية فضلًا عن ارتفاع عدد المطبات العشوائية بطول البلاد وعرضها، وهو ما يتسبب فى ارتفاع حوادث القتل والإصابات فضلًا عن الخسائر المادية للسيارات التى يتم تحطيمها أو احتراقها وانقلاب بعضها ما يشكل خسائر مالية للمواطنين بالمليارات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وكيل نقل البرلمان: الطرق الفرعية لا تقل أهمية عن الرئيسية.. وينبغي تطويرها

ترشيحاتنا

فستان أسود قصير.. ريم البارودي بإطلالة أنيقة في حفل زفاف صديقتها

أول قرار من فايلر بعد وصول بعثة الأهلي لـ غينيا الاستوائية.. تعرف عليه

زكي عبدالفتاح يفجر مفاجأه عن تهرب احمد حسن من منتخب مصر

بينهم أبناء الشهداء .. التعليم تعفي 9 فئات من دفع الاشتراكات المدرسية.. تعرف عليها

عقار مائل فى حي شرق بالإسكندرية ينذر بكارثة.. صور

جريمة شرف أم مس شيطاني.. وثائق تكشف أسباب وفاة إسراء غريب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل زفافها بساعات..20 إطلالة جريئة وأنيقة لـ هنا الزاهد

شاهد.. أحدث صورة لـ ريهام سعيد مع ابنتها أمينة

طريقة عمل الكب كيك الفانيليا.. 6 وصفات متنوعة