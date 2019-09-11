18 مهمة تجعلك لا تستنغي عن الملح فى منزلك

يلجأ العديد من السيدات، إلى حيلة نثر الملح فى أركان المنزل ، وذلك من أجل طرد الحسد وأكتساب المزيد من الطاقة الأيجابية من المنزل ،وذلك وفقا لما نصح به علماء الطاقة .



لذلك تقدم خبيرة الاقتصاد المنزلي، هبة محمد، 18 حيلة لاستخدام الملح،فى المنزل والذى يجعلك لا تستغنى عنه نهائيا ليس فقط من أجل أعداد الطعام وطرد الحسد وأنما فى أشياء أخرى كثيرة فى المنزل ،تساعدك على حل مشاكلك .



1- تنظيف المناضد الخشبية

استخدمي مزيج الملح والزيت النباتي، لإزالة الدوائر البيضاء الناتجة عن وضع الأكواب على المناضد.



2- تنظيف النحاس والفضة

اخلطي ملح الطعام بالدقيق والخل، لتكوين عجينة توضع على النحاس أو الفضة المراد تلميعه، لمدة ساعة.



3- التخلص من بقع الشحم على السجاد

يخلط كوب من الملح مع 3 أكواب من الماء ونظفي السجاد بلطف.



4- تنظيف الأواني من الدهون

استخدمي شرائح الليمون والملح في التخلص من الدهون بالأواني.



5- تنظيف المكواة

مرري المكواة الساخنة على طبقة من الملح لتنظيفها.



6- إزالة بقع الدم من الملابس

ضعي الملابس في مياه مالحة باردة، ثم اغسليها، وقومي بغليها، هذه الطريقة تصلح فقط مع الملابس المصنوعة من "الكتان، القطن، الألياف الطبيعية"، لأنها تتحمل الحرارة العالية.



7- إزالة الصدأ

استخدمي محلول الملح وعصير الليمون على الأثاث، واتركيه في الشمس حتي يجف، وامسحيه بعد ذلك بقطعة قماش جافة، وسيصبح نظيفا كالجديد.



8- تنظيف البوتاجاز والأفران

إذا كنتِ تعدين الطعام وسقطت دهون أو أطعمة على سطح الفرن أو البوتاجاز، ضعي فورا كمية من ملح الطعام عليها، حيث يمتص البقع، وحين تنتهين من تحضير الطعام، امسحي البقعة بفوطة مبللة.



9- تنظيف الثلاجات

نظفي الثلاجة بالملح مع ماء الصودا، هذه الطريقة تضمن لكِ تنظيف سريع للثلاجة، والقضاء على جميع الروائح بها.



10- التخلص من النمل

يُرش الملح على المداخل والشبابيك وأي مكان آخر يمكن أن ينفذ من خلاله النمل، فالملح يمنع دخول النمل إلى البيت.



11- التخلص من رائحة الأحذية

ضعي الملح في الحذاء حتى يمتص الرطوبة ويزيل أي رائحة كريهة.



12- منع تنقيط الشموع

انقعي الشموع الجديدة في ماء به كمية ملح كبيرة لبضع ساعات، ثم جففيها جيدا، بعدها لن يتم حرق الشمعة بالتنقيط.



13- تنظيف اللحوم والدجاج من الدهون

وضع اللحوم في الماء المالح لبضع ساعات، يجعل تنظيفها والتخلص من الدهون أسهل بكثير.



14- منع التصاق الطعام

ضعي بعض الملح على سطح جهاز الشواء، سيعمل على منع التصاق الطعام به.



15- حفظ الجبن من العفن

لفي قطعة الجبن في قماشة مبللة بماء مالح، ثم توضع في الثلاجة، وستحفظه من العفن.



16- إزالة رائحة البصل من اليدين

استخدمي الملح والخل في تنظيف يدك للقضاء على رائحة البصل.



17- تنظيف الزجاج

انقعي الزجاج الذي تغير لونه في الملح والخل لإزالة البقع.



18- إزالة بقع الشاي والقهوة

قومي بـ"فرك" تلك البقع بالملح لإزالتها.