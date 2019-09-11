سفير اندونيسيا: القاهرة وجاكارتا يدعمان بعضهما في مجلس الأمن والمنظمات الدولية

أقيم حفل توزيع جائزة السفير الإندونيسي بمقر سفارة جمهورية إندونيسيا بالقاهرة؛ حيث تم منح جائزة السفير لعدد من المكرمين تقديرًا للمساهمات البارزة في مختلفمصر المجالات.



وتاتي المجالات التي حصل عدد من المكرمين عليها كالاتي: وسائل الإعلام والتأثير المجتمعي، الخدمات المقدمة للمجتمع الإندونيسي في مصر، والترويج للمنتج الإندونيسي.



وفي بداية الحفل رحب السفير حلمي فوزي سفير إندونيسيا بالقاهرة بالحاضرين من رجال أعمال وصحفيين.



وقال حلمي: تتمتع إندونيسيا ومصر بعلاقة تاريخية قوية حتى قبل الاستقلال فمصر هي أول دولة تعترف باستقلال إندونيسيا في 17 أغسطس 1945.



وأضاف انه في الوقت الحاضر ، تنعكس روح الأخوة بين إندونيسيا ومصر حيث أنهما يدعمان بعضهما في المنظمات الدولية بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة الطيران المدني الدولي ، والمنظمة البحرية الدولية.



وقال سفير إندونيسا في القاهرة إنه لا يمكن تحقيق النجاح دون العمل الجاد والتفاني من جانب نظرائنا الذين يستحقون الامتنان والتقدير.



وقد تم الإعلان عن الفائزين بجائزة السفير الإندونيسي لعام 2019 وهو المستورد المنفذ للبن الإندونيسي شركة سوبر ستار التجارية ويمثلها السيد شحتة البهنساوي رئيس مجلس إدارة شركة سوبر ستار التجارية، وجريدة اليوم السابع كأفضل مؤسسة إعلامية تهتم بنشر الأخبار عن المنتجات الإندونيسية، وعن المسئولية الاجتماعية والأعمال الخيرية محمد رجب أحمد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة سوبر ماركت أولاد رجب، وشركة المصرية السعودية للاستيراد والتصدير والذي يمثلها السيد أشرف لاشين الرئيس التنفيذي للشركة المصرية السعودية، وجوناوان هاريانتو ممثل شركة إندومي بمصر.



الجدير بالذكر إنه تم توزيع الجوائز بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين والإندونييسن وعدد من الصحفيين بالإضافة إلى الملحق الثقافي والتربوي للسفارة دكتور عثمان شهاب والملحق التجاري أدى ديرمان، والقائم بأعمال سفير إندونيسيا بالقاهرة السفير محمد أجي سوريا، وعدد من أعضاء المكتب الإعلامي بالسفارة الإندونيسية وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية الإندونيسية بالقاهرة.