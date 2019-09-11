البنك المركزي: 11.8% زيادة فى السيولة المحلية لتصل إلى 3.8 تريليون جنيه.. انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية 0.3%

البنك المركزي:

زيادة 409.3 مليار جنيه في حجم السيولة المحلية بنسبة 11.8%

3.863 مليار جنيه حجم السيولة المحلية بنهاية يونيو الماضي

انخفاض ودائع العملات الأجنبية بما يعادل 3ر2 مليار جنيه

425.5 مليار جنيه زيادة في أصول القطاع المصرفي



أعلن البنك المركزي ارتفاع حجم السيولة المحلية لتبلغ نحو 863ر3 تريليون جنيه في نهاية يونيو الماضي، مسجلا زيادة قدرها 3ر409 مليار جنيه بمعدل 8ر11% خلال العام المالي (2018 - 2019).



وأوضح البنك المركزي - في تقرير صادر اليوم الأربعاء - أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 3ر306 مليار جنيه بمعدل 6ر11% والمعروض النقدي بمقدار 103 مليارات جنيه بمعدل 6ر12%.



وأضاف أن هذه الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 6ر308 مليار جنيه بمعدل 1ر16%، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 3ر2 مليار جنيه بمعدل 3ر0%، أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 6ر54 مليار جنيه أي بمعدل 3ر14%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 4ر48 مليار جنيه بمعدل 11%.



وأشار إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال العام المالي (2018 /2019) جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية وانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، حيث انخفض صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 2ر16 مليار جنيه نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 9ر41 مليار جنيه، بينما حد من ذلك ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 7ر25 مليار جنيه.



ونوه بأن الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي زادت بمقدار 5ر425 مليار جنيه أي بمعدل 5ر13% خلال العام المالي 2018/2019 كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بنحو 4ر365 مليار جنيه بمعدل 6ر10%، وتراجع الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو 1ر60 مليار جنيه بمعدل 1ر19%.



ولفت إلى أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 5ر228 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 3ر66 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 8ر1 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بنحو 8ر 68 مليار جنيه.

