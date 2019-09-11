ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل يصح قضاء يوم عاشوراء لمن فاته صيامه بسبب مرض؟ الإفتاء تجيب.. فيديو

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 02:57 م
هل يصح قضاء يوم عاشوراء
هل يصح قضاء يوم عاشوراء لمن فاته صيامه بسبب مرض؟ الإفتاء تجي
القسم الديني 2
قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن من فاته صيام يوم عاشوراء بسبب مرض أو غيره، لا قضاء عليه، مشيرًا إلى أن صيامه سنة وليس فرضا.

وأضاف الدكتور محمود شلبي، في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، ردًا على سؤال: "هل يجب القضاء على من أفطر يوم عاشوراء بسبب مرض؟"، أن صوم يوم عاشوراء مستحب يُثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، مشيرا إلى أن من شرع في صيام عـاشوراء ثم أفطـر عامـدًا فلا شيء عليه عند جمهور الفقهاء لقول النبي (صلى الله عليه وسلم) الصائم المتطوع أمير نفسـه.

وأشار أمين لجنة الفتوى إلى ما ذهب إليه فقهاء الحنفية بأن من تلبس بصوم النفل لا يجوز لـه الفطـر لقولـه تعالـي {ولا تبطلوا أعمالكم} فـإن أفطـر وجب عليه القضاء، لافتًا إلى أن من أفطر ناسيًا في صوم عاشـوراء أو غيره فصومه صحيح لم يبطل لقولـه (صلى الله عليه وسلم): "مـن أكـل أو شـرب ناسيًا فـليتـم صـومـه فـإنـمـا أطـعـمـه الله وسـقـاه".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل من أكل أو شرب ناسيا في العشر الأول من ذي الحجة يفسد صومه .. الإفتاء تجيب

حكم من أكل أو شرب أثناء صيام عاشوراء

حكم من نوى صيام يوم عاشوراء ثم أفطر.. المذهب الحنفي: يجب عليه القضاء

الإفتاء تحذر من 7 أفعال تبطل صيام عاشوراء

ترشيحاتنا

تعرف على السؤال الذي لم يستطع أمين لجنة الفتوى الإجابة عنه.. فيديو

الجنايات : السجن المؤبد لـ بديع والشاطر والكتاتني والعريان والبلتاجي بتهمة التخابر .. فيديو

مدرب حراس منتخب مصر السابق يشن هجوما حادا على أحمد حسن

بسبب شكه في سلوك زوجته.. الإعدام شنقا لقاتل زوج شقيقته والسجن 15 عاما لـ آخرين بأسيوط

شاهد| التفاصيل الكاملة للحكم على الشاطر والعريان والبلتاجى بالمؤبد في قضية التخابر

اختراع يا كوتش .. طالب يبتكر نوعا جديدا من الطائرات .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أناقة واحتشام.. أبرز إطلالات وفاء عامر

بعد الطلاق يزددن جمالا.. غادة عادل وياسمين عبد العزيز بإطلالة ملفتة

بعد صورة غرفة العمليات.. شاهد حنان مطاوع فى إطلالات مختلفة