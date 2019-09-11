هل يصح قضاء يوم عاشوراء لمن فاته صيامه بسبب مرض؟ الإفتاء تجيب.. فيديو

قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن من فاته صيام يوم عاشوراء بسبب مرض أو غيره، لا قضاء عليه، مشيرًا إلى أن صيامه سنة وليس فرضا.



وأضاف الدكتور محمود شلبي، في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، ردًا على سؤال: "هل يجب القضاء على من أفطر يوم عاشوراء بسبب مرض؟"، أن صوم يوم عاشوراء مستحب يُثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، مشيرا إلى أن من شرع في صيام عـاشوراء ثم أفطـر عامـدًا فلا شيء عليه عند جمهور الفقهاء لقول النبي (صلى الله عليه وسلم) الصائم المتطوع أمير نفسـه.



وأشار أمين لجنة الفتوى إلى ما ذهب إليه فقهاء الحنفية بأن من تلبس بصوم النفل لا يجوز لـه الفطـر لقولـه تعالـي {ولا تبطلوا أعمالكم} فـإن أفطـر وجب عليه القضاء، لافتًا إلى أن من أفطر ناسيًا في صوم عاشـوراء أو غيره فصومه صحيح لم يبطل لقولـه (صلى الله عليه وسلم): "مـن أكـل أو شـرب ناسيًا فـليتـم صـومـه فـإنـمـا أطـعـمـه الله وسـقـاه".

