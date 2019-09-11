لفض التشابك المالي.. الحكومة: سداد 160.5 مليار جنيه من المالية للتضامن

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن البروتوكول الذي تم توقيعه مع وزير المالية يأتي تنفيذا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية الجديد بفض الاشتباك بين وزارة المالية وهيئة التأمينات الاجتماعية لحل مشكلة التشابكات المزمنة بين الوزارات.



وأوضحت وزيرة التضامن خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمجلس الوزراء، أن البروتوكول يتضمن سداد 160.5 مليار جنيه تزداد بنسبة 5.7% لمدة 50 عاما.



ووصفت وزيرة التضامن هذا الاتفاق بأنه اتفاق تاريخي ومهم جدا، ويعتبر الخطوة الأولى والتي سوف تستمر 50 عاما لإنهاء التشابكات كاملة.



من جانبه، قال وزير المالية إن الحكومة تعمل طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على فض التشابكات التي تراكمت عبر السنوات بين جميع قطاعات الدولة.



وأكد وزير المالية أن إجمالي المديونية التي تم حسابها في التشابكات المالية مع هيئة التأمينات الاجتماعية يبلغ كاملة 898 مليار جنيه المديونية، وهذا تم تحديده من خلال الدراسات الاكتوارية التي قام بها الخبراء الدوليون والمحليون.



وأضاف وزير المالية أن البروتوكول يتضمن سداد 160.5 مليار جنيه تزداد 5.7 مليار.



وأشار إلى أن قيمة ما سيتم سداده في موازنة عام 2020 / 2021 سوف تصل إلى 170 مليارا، وخلال مدة 7 سنين سوف يصل حجم ما تسدده وزارة المالية إلى تريليون و356 مليونا، ومع الاستمرار لمدة 50 عاما فإن المالية تكون قد سددت ما يصل إلى 45 تريليون جنيه لهيئة التأمينات الاجتماعية.



وقال وزير المالية إن هذا يخلق كيانا مؤسسيا قويا اسمه نظام المعاشات المصري ويحوله إلى كيان اقتصادي قوي ذي ملاءة مالية.

