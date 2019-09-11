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أخبار البلد

الشتاء قادم.. أمطار على سواحل البلاد والدلتا وسيناء السبت والأحد

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 04:32 م
أمطار
أمطار
نورهان خفاجي
صرح الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، بأن السواحل الشمالية للبلاد سوف تشهد سقوط أمطار يومي السبت والأحد القادمين، تكون ما بين الخفيفة والمتوسطة.

وقال أحمد عبدالعال، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن الأمطار سوف تقتصر على السواحل المطلة على البحر المتوسط وعلى شمال الدلتا وسيناء فقط، مشيرا إلى أن درجات الحرارة ستظل كما هي دون انخفاض في الدرجات خلال الأيام القليلة القادمة.

ونفى رئيس هيئة الأرصاد الجوية، وجود أي نشاط للرياح أو الأتربة على البلاد، خلال الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن الطقس سيظل مستقرا هذه الفترة.

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