بعد تعيينه بـ 7 أيام .. إقالة جديدة فى اتحاد كرة القدم

استقرت اللجنة الخماسية باتحاد كرة القدم برئاسة عمرو الجناينى على إقالة محمد الشريعى المدير المالى باتحاد كرة القدم .



وكان محمد الشريعى تم تعيينه من قبل عدة أيام فى اتحاد الكرة بقرار من قبل اللجنة الخماسية فى 4 سبتمبر الماضى، إلا ان مسئولو الاتحاد الدولى رفضوا تواجده فى اتحاد الكرة على خلفية أزمته الأخيرة مع الكاف قبل الرحيل عنه .



وكان محمد الشريعى يعمل فى الإدارة المالية بالكاف ورحل بعد دخوله فى مسلسل من الأزمات مع مسئولي الكاف .



يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرر تعيين لجنة لإدارة اتحاد الكرة المصري عقب استقالة رئيس الاتحاد، هاني أبو ريدة، وكافة أعضاء مجلس الإدارة.



وقال الـ "فيفا" في بيان له إن اللجنة الخماسية تتكون من، عمرو الجنايني رئيسا، ومحمد جمال علي نائبا للرئيس، والأعضاء سحر عبد الحق، ومحمد فضل، وأحمد عبد الله راضي.

