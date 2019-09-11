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أخبار العالم

ترامب يتحدث عن فرصة تأتي مرة واحدة في العمر

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 04:53 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رويترز
قال الرئيس دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه ينبغي لمجلس الاحتياطي الاتحادي أن يخفض أسعار الفائدة إلى "الصفر أو أقل" للمساعدة في "إعادة تمويل ديوننا" بتكاليف فائدة أكثر انخفاضا وأطول أجلا، وألقى باللوم على رئيس البنك المركزي الأمريكي عن تبديد "فرصة تأتي مرة واحدة في العمر".

وكتب ترامب على تويتر "يجب على الولايات المتحدة دائما أن تدفع ... المعدل الأدنى (للفائدة). إنها فقط سذاجة جاي باول ومجلس الاحتياطي التي لا تسمح لنا بأن نفعل ما تفعله دول أخرى بالفعل"، في إشارة إلى جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي.

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