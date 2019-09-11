تحصيل 50 جنيها من طلاب النظام الجديد لتطوير العملية التعليمية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تحصيل مبلغ 50 جنيها من كل طالب برياض الاطفال والصفين الاول والثاني الابتدائي والصفين الاول و الثاني الثانوي العام .



وقالت وزارة التربية والتعليم ، أن هذا المبلغ مقابل تطوير العملية التعليمية بالصفوف المذكورة .



وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى ان هذا المبلغ يتم توريده بالكامل لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.



وكانت قد اعتمدت وزارة التربية والتعليم النشرة الرسمية الخاصة بتحديد مصروفات المدارس بما فيها الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الاضافية لطلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2019/2020