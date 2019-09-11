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مرأة

تفاح ولكن! .. تعرف على فوائده المزهلة

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 07:17 م
صدى البلد
قسم المرأة
الجميع يبحث عن أفضل طعام يحصل منه على أكبر قدر من الفائدة، حتى أن الكثير يمكن أن يضطروا لأكل وشرب أطعمة لها مذاق سيئ ولكن فائدتها عالية.

فماذا إذا كان هناك طعام مذاقه رائع ومتوفر في كل الأنحاء ولا يكلفك الكثير؟ بالطبع جميعنا نرغب في ذلك، ففاكهة "التفاح" هي ذلك الطعام السحري الذي ستنبهر بفوائده حسب ما ذكر موقع ... فهو بمثابة حقيبة فوائد متنقلة بيننا ولا نعلم عنها شئ فلا تفوت معرفة تلك الفوائد :

1- السكتات الدماغية : فتناول تفاحة واحدة يوميًا من أفضل الطرق لخفض فرصك في الإصابة بسكتة دماغية حسب ما أثبتت كثير من الدراسات
2- اضطرابات الجهاز العصبي : فقد أتضح أن التفاح يحسن ويحافظ على صحة الشخص العصبية ، خاصة بين أولئك الذين يتناولون كمية كبيرة من الفاكهة عامة كل يوم.
 
3- سرطان الثدي : يمكن للسيدات أن تستفيد كثيرًا من تناول التفاح حيث أنه مصدر جيد للفينول الذي بدوره يقي من الإصابة بسرطان الثدي
4- الحفاظ على الوزن : يعمل التفاح على تحسين حركة الهضم بالإضافة لقدرته على التأثير لصالح بكتيريا الأمعاء ، والتي بدورها تمنع السمنة.

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