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منوعات

على شاطئ العلمين.. ضابط إسباني ينقذ سيدة مصرية من الغرق

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 06:09 م
شاطئ العلمين
شاطئ العلمين
أحمد محرم
أنقذ ضابط إسباني من طاقم حرس السفارة الإسبانية بالقاهرة سيدة مصرية كادت تموت غرقًا على شاطئ مدينة العلمين المطل على البحر المتوسط.

وبحسب صحيفة "لا فانجارديا" الإسبانية، شاهد الضابط الإسباني وزميل له سيدة تستغيث داخل المياه على مسافة 20 مترًا من الشاطئ، وعلى الفور سبح الضابط الإسباني ووصل إلى السيدة المصرية التي بلا حراك في المياه، فسحبها إلى الشاطئ.

وعندما وصل الضابط إلى الشاطئ وجد السيدة لا تزال تتنفس بصعوبة وإن كانت فاقدة الوعي، فتعاون مع زميله لإجراء الإسعافات الأولية لها، إلى أن عادت تتنفس بشكل طبيعي ثم أفاقت بعد دقائق بمساعدة طبيبة لفت الموقف انتباهها فتقدمت للمساعدة.

ووجهت السيدة المصرية والطبيبة بالشكر للضابط الإسباني وزميله لجهودهما البطولية.

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