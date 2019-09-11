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تعليم

دورات تدريبية في الإسعافات الأولية للطلاب الوافدين بجامعة الأزهر

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 06:02 م
دورات تدريبية في
دورات تدريبية في الإسعافات الأولية للطلاب الوافدين بجامعة ال
محمد شحتة
نظمت جامعة الأزهر، على مدار يومين بقاعة كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة ، دورة تدريبية للا سعافات الاولية للطلاب والطالبات الوافدين ، وبحضور الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتوره نيره مفتاح عميدة كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة.

وأوضحت الدكتورة إيمان الشال، الأستاذ بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة ومنسق الطالبات الوافدات بجامعة الأزهر، أن هذه الدورة تعقد ولأول مرة بالجامعة بهدف ثقل مهارات الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم.

كما أوضحت الشال ان فريق التدريب ضم عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية طب بنات بقسم التخدير والرعاية المركزة بمستشفى الزهراء الجامعي، وقد ترأس فريق التدريب الدكتورة سعاد منصور، الأستاذ بطب بنات الأزهر.

جدير بالذكر أن أروقة كليات جامعة الأزهر تشهد وجود عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات الوافدين من حوالي 120 دولة على مستوى العالم، ويحظون جميعهم باهتمام خاص، لا سيما من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، حيث تخصص لهم لقاءات شهرية بصفة مستمرة، إضافة إلى وجود برلمان الوافدين، والذي يعرض ويتابع كل ما يتعلق بالوافدين مع قيادات الأزهر الشريف جامعا وجامعة، لتذليل كافة العقبات أمامهم
دورات تدريبية في الإسعافات الأولية للطلاب الوافدين بجامعة الأزهر

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