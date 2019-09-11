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حوادث

بينهم جثة مجهولة.. ننشر اسماء المتوفين والمصابين فى حادث محور صفط اللبن

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 06:03 م
انقلاب ميكروباص من
انقلاب ميكروباص من محور صفط اللبن
ندى حمودة _ أحمد مهدي
تجري نيابة بولاق الدكرور تحقيقات موسعة في مصرع ٨ اشخاص واصابة ٤ اخرين في انقلاب ميكروباص من اعلي محور صفط اللبن.

وحصل "صدى البلد" علي اسماء المتوفين والمصابين بعد نقلهم لمستشفي بولاق الدكرور والمتوفون هم .. فهد عبد الباسط عبد الفتاح و احمد يحيى صلاح و حلمى محمود عواد واحمد ابراهيم عبد الحليم و مجيد امين نصار و مسعد فاروق عبد الفتاح ورضا فايق شعبان و جثة مجهولة والمصابون .. محمود محمد محمد و بلال السيد عبد العزيز و ليد عبد الرحمن توفيق و هدى محمد عبد الحليم

وشهد عصر اليوم محور صفط اللبن سقوط سيارة ميكروباص من أعلي الكوبري ولقي قرابة ٨ أشخاص مصرعهم واصيب ٤ اخرون.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بسقوط سيارة من اعلي محور صفط اللبن، انتقلت علي الفور قوات الأمن وضباط المرور وتبين أن سيارة ميكروباص اخترقت السور الحديدي للكوبري وسقطت علي الأرض ما أسفر عن مصرع قرابة ٨ أشخاص وإصابة ٤ آخرين.

انتقلت اوناش المرور لرفع حطام الحادث وتولي ضباط مرور الجيزة تسيير الحركة وانهاء الكثافات.
بينهم جثة مجهولة.. ننشر اسماء المتوفين والمصابين فى حادث محور صفط اللبن
بينهم جثة مجهولة.. ننشر اسماء المتوفين والمصابين فى حادث محور صفط اللبن

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