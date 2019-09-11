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مرأة

تؤخر عملية النطق.. تعرف على أضرار استخدام التيتينة للأطفال

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 07:45 م
التيتينة سكاتة الاطفال
التيتينة سكاتة الاطفال
قسم المرأة
شاركت أميرة عبد الحكيم "مدونة للأمهات" عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام"، نصائح خاصة عن الأطفال حديثي الولادة تحت هاشتاج "نصايح تربوية"، وكان المنشور خاص بمعرفة أضرار "اللهاية" أو التيتينة كما يطلق عليها بعض الأمهات.

وأكدت "أميرة" في منشورها، أن التيتينه تؤخر عملية النطق عند الأطفال، علاوة على إنها حاملة للميكروبات والجراثيم.

وتابعت ان الطفل يستعد للكلام من 3 شهور وحتى 9 شهور، وعندما يبدأ في نطق بعض الكلمات مثل "بابا"، وكلمات غير مفهومة، ويليها وضع التيتينة، فإنها تؤخر عملية النطق لبعد الـ 9 شهور وذلك من الخاطئ، خاصًة أن تلك الفترة هي مرحلة تدريب لحركة الفك واللسان والأحبال الصوتية. 

كما ذكرت في نهاية منشورها أن "التيتينة أو اللهاية" تمنع من عملية الاكتشاف لدى الأطفال، حيث لم يتذوق الطفل غيرها، ولكن في تلك المرحلة يجب أن يكتشف كل ما حوله عن طريق الفم والتذوق، واكتشاف ملمس الجلد لديه.

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