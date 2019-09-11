تؤخر عملية النطق.. تعرف على أضرار استخدام التيتينة للأطفال

شاركت أميرة عبد الحكيم "مدونة للأمهات" عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام"، نصائح خاصة عن الأطفال حديثي الولادة تحت هاشتاج "نصايح تربوية"، وكان المنشور خاص بمعرفة أضرار "اللهاية" أو التيتينة كما يطلق عليها بعض الأمهات.





وأكدت "أميرة" في منشورها، أن التيتينه تؤخر عملية النطق عند الأطفال، علاوة على إنها حاملة للميكروبات والجراثيم.



