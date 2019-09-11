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فن

العريس...مصطفى خاطر بصحبة أحمد فهمى داخل البسين قبل الزفاف بـ ساعات ..شاهد

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 07:21 م
احمد فهمى و مصطفى
احمد فهمى و مصطفى خاطر
القسم الميدانى
نشر الفنان مصطفى خاطر صور له تجمعة مع الفنان احمد فهمى ومجموعة من اصدقائه من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجماعى " انستجرام ".

وعلق مصطفى خاطر على الصورة : قائلا " العريس "

وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

مبروك ياعريس - اجمل عريس - الف مبروك

ويحتفل الفنانان هنا الزاهد، وأحمد فهمي، اليوم الأربعاء، بزفافهما في أحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل، ويأتي حفل الزفاف بعد أشهر من الخطوبة التي تمت وسط احتفال نجوم الوسط الفني.

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