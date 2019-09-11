في عز الضهر.. معركة بالسيوف والسواطير في بريطانيا.. فيديو

نشرت صحيفة "ديلي ميرو" لقطات جديدة لمعركة ضخمة بالقرب من محطة "ويست كرويدون" في العاصمة البريطانية حيث اشتبك حوالي 10 رجال في خناقة باستخدام السواطير والسيوف في وضح النهار.





ويُظهر مقطع الفيديو، الذي تم تصويره على طريق لندن شمال المحطة، استخدام سكاكين وسواطير في المعركة.





وتجمع المارة لمشاهدة المعركة التي بدأت على الرصيف، وامتدت إلى منتصف الشارع، مما تسبّب في توقف حركة المرور.





ولم يتضح حتى الآن إذا ما سقط ضحايا في هذه المعركة، التي اشتبك فيها هؤلاء الرجال بالأسلحة البيضاء.





وعلى الرغم من أن الفيديو غير واضح، إلا أنه تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات"، حيث بدأت المعركة بين شخصين باستخدام مضارب بيسبول إلا أنها اتسعت في وقت لاحق لينضم إليها آخرون باستخدام السواطير والسيوف.