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محافظات

نقص المياه أزمة كل عام.. السلوم تعاني التهميش وتنتظر نظرة المسئولين

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 09:08 م
مدينة السلوم
مدينة السلوم
ايمن محمود
تعتبر مدينة السلوم إحدى مدن محافظة مطروح، التي تقع أقصى حدود مصر الغربية مع دولة ليبيا الشقيقة.

وعانت السلوم من عدة مشاكل منها مشكلة نقص مياه الشرب لاعتمادها على محطات التحلية فقط وعدم وصول مياه النيل لها. 

فمنذ أن أنشئت المدينة لا يعرف سكانها سوى مياه الأمطار أو محطات التحلية سواء للشرب او لقضاء الحاجات الضرورية أو لرعي الاغنام.

كما عانت المدينة من عدم وجود مصدر دخل للمواطنين خاصة بعد إغلاق منفذ السلوم البري على الحدود المصرية الليبية والذي يعد أهم مصادر الدخل لأبناء المدينة.

كما تعاني المدينة من عدم وجود ملاعب كرة قدم لممارسة الرياضة وعدم وجود ملعب قانوني بها. 

واكد اللواء مجدي مجدي الغرابلي محافظ مطروح أنه تم وضع حلول لمشكلة نقص مياه الشرب بالمدينة حيث تم التوجيه بنقل وحدة تحلية مياه البحر بطاقة 500 م3 من مدينة العلمين إلى مدينة السلوم للاستعانة بها فى زيادة حجم المياه التى يتم ضخها للأهالي والعمل على الاكتفاء الذاتي من مياه الشرب بالمدينة والقرى التابعة لها مع وجود محطة المياه الأساسية بالمدينة بطاقة 3500 م3/يوم لتضاف وحده جديدة وتشغليها مع بداية العام القادم 2020 ليصبح إجمالي طاقة إنتاج مياه الشرب 4000م3/يوم بالسلوم.

وأضاف انه تم تطوير وإنشاء عدد من مراكز الشباب والملاعب لخدمة أبناء المدينة حيث تم إنشاء الملعب القانونى بمركز شباب السلوم بتكلفة 2 مليون و200 الف جنيه بالاضافة الي تطوير الملعب الخماسي بالمدينة بتكلفة 800 ألف جنيه، ورفع كفاءة المدرجات بتكلفة 400 ألف جنيه. 

وأشار على استمرار الدعم لقطاع الشباب والرياضة وتقديم خدمات متميزة تليق بأبناء السلوم .

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