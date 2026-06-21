سلامة الغذاء في أسبوع.. صادرات بـ180 ألف طن وحملات رقابية تغطي آلاف المنشآت بالمحافظات

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ22 لعام 2026، وذلك عن الفترة من 13 إلى 19 يونيو 2026، والذي تضمن حصادًا متنوعًا من أنشطة الهيئة في مجالات الرقابة على التصنيع الغذائي، والصادرات والواردات، وحملات التفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية بالمحافظات.



أنشطة رقابية موسعة



في إطار تنفيذ خطة الهيئة لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 82 زيارة معاينة، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، وتم تسجيل 5 منشآت، فيما تمكنت 5 منشآت أخرى من استيفاء اشتراطات الهيئة خلال الأسبوع الماضي، وذلك ضمن جهود التأهيل وتوفيق الأوضاع.

وفي السياق نفسه، نفذت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة 50 زيارة فحص وتفتيش في عدد من المحافظات، وتم تسجيل 4 منشآت، كما أصدرت 1516 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1082 شركة مصدرة.



الصادرات والواردات



أظهر تقرير الإدارة العامة للصادرات والواردات بالهيئة أن عدد الرسائل الغذائية المصدرة بلغ 4150 رسالة بإجمالي 180 ألف طن، صادرة عن 1370 شركة، وشملت نحو 730 صنفًا غذائيًا متنوعة بين الفواكه والخضراوات والحبوب والمصنعات الغذائية.



وبلغ عدد أصناف الفواكه المصدرة 38 صنفًا بإجمالي 60 ألف طن، تصدرت الموالح بـ21 ألف طن، تلتها العنب 20 ألف طن، ثم الفراولة 14 ألف طن. كما بلغ عدد أصناف الخضراوات المصدرة 40 صنفًا بإجمالي 40 ألف طن، تصدرها البصل بـ12 ألف طن، ثم البطاطس 7 آلاف طن، والبطاطا 5 آلاف طن.

وتصدرت السعودية قائمة الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية، تلتها ليبيا والإمارات وهولندا والصومال من بين 183 دولة. واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل المصدرة بـ927 رسالة، يليه دمياط بـ690 رسالة، ثم الإسكندرية بـ488 رسالة.

كما أصدرت الهيئة 1050 شهادة صحية للتصدير بما يعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.



الواردات والإفراجات



بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1715 رسالة بإجمالي 200 ألف طن من 810 شركة، وتنوعت الأصناف بين الزيوت والقمح وفول الصويا، وتصدرت إندونيسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر، تلتها أستراليا وروسيا وأمريكا من بين 77 دولة.

واحتل ميناء الإسكندرية المركز الأول في الواردات بـ594 رسالة، يليه القاهرة الجوي بـ283 رسالة، ثم دمياط بـ217 رسالة. كما تم الإفراج عن 1235 رسالة تحت التحفظ، و367 رسالة ضمن منظومة الإفراج السريع، وتم تحرير محاضر لـ59 رسالة تنفيذًا لقرارات لجنة التظلمات، وإصدار تراخيص استيراد لـ60 مستوردًا.



رقابة على المخازن



نفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية 76 مأمورية شملت 107 منشآت غذائية، مع التحفظ على 267 رسالة غذائية واردة، والاستمرار في التحفظ على 37 رسالة مرفوضة معمليًا.

كما تم إعادة تصدير 8 رسائل مرفوضة، وتنفيذ زيارات على 8 مخابز بلدية و3 سياحية و1 إفرنجي، إضافة إلى 33 مأمورية رقابية على المنشآت التخزينية، ليصل عدد المخازن المسجلة إلى 1641 مخزنًا.



شكاوى المواطنين



استقبلت الهيئة 117 شكوى من جهات متعددة، وتم فحصها وجارٍ استكمال الإجراءات، كما نفذت إدارة خدمة المواطنين حملات رقابية على 1037 منشأة غذائية بعدد من المحافظات، واتُخذت الإجراءات التصحيحية بحق المخالفين.

كما شددت الهيئة على ضرورة الإبلاغ عن المخالفات عبر قنواتها الرسمية، ومنها البوابة الحكومية الموحدة والخطوط الساخنة والبريد الإلكتروني المخصص.



رقابة على السلاسل



نفذت إدارة الرقابة على السلاسل التجارية 58 مأمورية استهدفت فروع سلاسل غذائية في عدد من المحافظات، وبلغ إجمالي الفروع المسجلة 2219 فرعًا تتبع 64 سلسلة تجارية.



ترخيص وتسجيل



في قطاع الأغذية الخاصة، تم تسجيل 45 منتج مكمل غذائي، وفحص 356 منتجًا جديدًا، واعتماد 12 شركة، وإصدار 21 شهادة بيع حر و90 موافقة إعلانية.

كما تم تسجيل 399 منشأة محال عامة غذائية، وإجراء 530 معاينة، واستيفاء 300 منشأة للاشتراطات، ليصل الإجمالي إلى 78778 منشأة.



رقابة الألبان والأسماك



نفذت الهيئة 12 مأمورية على المحالب و6 على مراكز التجميع، و32 زيارة للقطاع السمكي شملت مصانع ومراكب وموردين، ليصل عدد المنشآت السمكية المسجلة إلى 806 منشآت.



الرقابة السياحية



تم تنفيذ 40 زيارة رقابية على منشآت سياحية، و15 جولة على وحدات الطعام المتنقلة.



المجازر واللحوم



نفذت الإدارة العامة للمجازر 12 زيارة تفتيشية و96 جولة متابعة، إلى جانب إصدار 16 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية، وضبط لحوم غير صالحة في إحدى الحملات بالقليوبية.

كما تم تسجيل مجزر لحوم ومجزر دواجن جديدين.

مصانع المواد الملامسة

تم تنفيذ 18 مأمورية رقابية على مصانع المواد الملامسة للغذاء، ليصل إجمالي المنشآت المسجلة إلى 870 منشأة، مع تحديث القائمة لتصل المنشآت المدرجة إلى 124 منشأة.



رقابة الأغذية بالسوق



نفذت الهيئة 1227 مأمورية رقابية على مستوى الجمهورية شملت 4088 منشأة غذائية، مع إعدام كميات من الأغذية غير الصالحة، وترخيص 150 سيارة تبريد وتجميد.

كما تم تنفيذ 1319 مأمورية داخل مراكز التأهيل والإصلاح وقوات الأمن، ومأموريات مشتركة مع الجهات الرقابية.



حملات مشتركة بالمحافظات



في الغربية، تم تنفيذ 29 حملة على 200 منشأة وضبط 128 كجم أغذية منتهية الصلاحية، و8150 كجم عسل أبيض غير مطابق، وحررت 65 محضرًا.

وفي المنوفية، تم ضبط منشآت تعمل بدون ترخيص وتحفظ على منتجات مجهولة المصدر، إلى جانب استخدام علامات تجارية مقلدة.

وفي الأقصر وقنا، تم تنفيذ 36 حملة على 95 منشأة أسفرت عن 16 محضرًا وإعدامات لمواد غذائية.

وفي الإسماعيلية، تم التحفظ على 5 أطنان و694 كجم من أغذية منتهية الصلاحية، وسحب 22 عينة من عصير القصب.

وفي كفر الشيخ، تم التحفظ على 464 كجم وإعدام 1506 كجم من أغذية فاسدة.

وفي الدقهلية، تم ضبط 12 طنًا و440 كجم من الأغذية غير الصالحة.

وفي باقي المحافظات، شملت الحملات المنيا والفيوم وسوهاج ودمياط والبحر الأحمر وبني سويف وأسوان والبحيرة والوادي الجديد وغيرها، مع ضبط كميات كبيرة من الأغذية غير الصالحة، وتحرير محاضر وإعدام مضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.



الرقابة والتوعية



نفذت الهيئة 25 حملة توعوية للمستهلكين، و31 قرارًا من النيابة العامة، إلى جانب الإشراف على توريد الأغذية بالمؤسسات المختلفة.

التظلمات والقرارات

فحصت لجنة التظلمات 363 طلبًا من الموانئ، في إطار مراجعة قرارات التحفظ والرفض وضمان سرعة الإفراج الجمركي وفق الضوابط.



أكدت الهيئة استمرار جهودها الرقابية والتفتيشية على مستوى الجمهورية، لضمان سلامة الغذاء المتداول وحماية صحة المستهلكين، وتعزيز منظومة الرقابة والتسجيل والتصدير بما يدعم جودة المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق المحلية والدولية.