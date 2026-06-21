قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تاريخ مواجهات مصر ونيوزيلندا .. هدافو الفراعنة يتفوقون قبل صدام كأس العالم 2026
وزيرا الرياضة والعمل ومحافظ القاهرة يشهدون ملتقى التوظيف السادس بالكاتدرائية المرقسية
شجع والعب واحتفل.. برنامج منطقة الجماهير بالعاصمة الجديدة خلال مباراة المنتخب
أكثر المنتخبات استقبالا للأهداف في كأس العالم 2026
بدء أولى جلسات محاكمة 8 متهمات في قضية سقوط الطفلة تيا من الطابق السادس داخل مدرسة خاصة
فضية وبرونزية لمصر في أول نهائيات البطولة العربية لألعاب القوى تحت 23 سنة و16 سنة بالإسماعيلية
مكاسب وتحذيرات أمام منتخب مصر في لقاء نيوزيلندا
خاص.. موقف الأهلي النهائي من عودة أكرم توفيق إلى التتش
18 قضية بـ الأرقام.. شكاوي الفيفا تهدد مسيرة الزمالك
اصطدام سيارة نقل بكوبري الرماية الجديد في الهرم | شاهد
امتحانات الثانوية العامة.. إصابة ملاحظ بحالة إغماء داخل لجنة في قنا
المنوفية تدفع بوسائل نقل إضافية لضمان وصول طلاب الثانوية العامة إلى اللجان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

“سلامة الغذاء” تُضبط مخالفات وتُعدم أغذية غير صالحة بالغردقة

سلامة الغذاء
سلامة الغذاء
ولاء عبد الكريم

 نفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت السياحية بهئية سلامة الغذاء ، من خلال مفتشي فرع الغردقة، حملة تفتيشية موسعة استهدفت عددًا من المطاعم السياحية بمنطقة مارينا الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك على مدار يومين متتاليين.

وتأتي هذه الحملة في إطار الخطة الرقابية التي تنفذها الهيئة خلال موسم الصيف، والتي تستهدف تكثيف أعمال المتابعة والتفتيش على المنشآت الغذائية ذات النشاط السياحي، بما يضمن التزامها بالاشتراطات الصحية المعتمدة، والحفاظ على سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين والزائرين.

وشملت أعمال التفتيش التحقق من مدى التزام المنشآت بالمتطلبات الفنية والصحية الخاصة بسلامة الغذاء، ومراجعة إجراءات التداول والتخزين، فضلًا عن توعية العاملين بأهمية الالتزام بالممارسات الصحية السليمة وتطبيق مبادئ سلامة الغذاء.

وأسفرت الحملة عن إعدام كميات متنوعة من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بعد ثبوت انتهاء فترة صلاحيتها وظهور علامات فساد عليها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تداول تلك المنتجات، حفاظًا على صحة المستهلكين.

وتؤكد الهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرار تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية والسياحية بمختلف محافظات الجمهورية، والتعامل بكل حزم مع أي ممارسات أو مخالفات من شأنها الإضرار بالصحة العامة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز منظومة سلامة الغذاء وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمستهلك

سلامة الغذاء المطاعم السياحية السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام داغر وكريم

فرحه كان من شهر .. حسام داغر يُودّع كريم عبد العليم ويكشف تفاصيل وفاته | صور

صرف معاشات يوليو 2026

صرف معاشات يوليو 2026.. في هذا الموعد

جروبات شاومينج

امتحانات الثانوية العامة|شاومينج يزعم نشر أسئلة الدين والوطنية فجر اليوم..والتعليم تنفي

الشيخ ياسين التهامي

لحظة إنزال الشيخ ياسين التهامي من على المسرح بعد تعرّضه لوعكة صحية بسوهاج | شاهد

أرض الزمالك الجديدة

ليه أرض الزمالك الجديدة 65 فدانًا أفضل من الأرض القديمة 129 فدانًا؟.. برلماني يجيب

موعد صرف معاشات يوليو 2026

موعد صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة.. اعرف هتقبض كام وخطوات الاستعلام

الراحل الفنان الصاعد الشاب كريم عبدالعليم

وفاة الفنان الشاب كريم عبد العليم

جروبات شاومينج

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان دين الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تتحرك

بالصور

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج دورة تأهيلية لمرشحي 5 وزارات وجهات حكومية

صورة من حفل التخرج
صورة من حفل التخرج
صورة من حفل التخرج

فستان أنيق .. دينا فؤاد تستعرض رشاقتها

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

بـ «لوك كاجوال» .. ليلى علوي تبهر متابعيها عبر إنستجرام | شاهد

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

فيديو

زفة على ظهر حمار

على ظهر حمار .. عريس يثير الجدل بزفة غير تقليدية

واقعة بائعة الشاي

مفاجآت في قضية بائعة الشاي.. التحقيقات تكشف هوية قائد السيارة الحقيقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد