“سلامة الغذاء” تُضبط مخالفات وتُعدم أغذية غير صالحة بالغردقة

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت السياحية بهئية سلامة الغذاء ، من خلال مفتشي فرع الغردقة، حملة تفتيشية موسعة استهدفت عددًا من المطاعم السياحية بمنطقة مارينا الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك على مدار يومين متتاليين.

وتأتي هذه الحملة في إطار الخطة الرقابية التي تنفذها الهيئة خلال موسم الصيف، والتي تستهدف تكثيف أعمال المتابعة والتفتيش على المنشآت الغذائية ذات النشاط السياحي، بما يضمن التزامها بالاشتراطات الصحية المعتمدة، والحفاظ على سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين والزائرين.

وشملت أعمال التفتيش التحقق من مدى التزام المنشآت بالمتطلبات الفنية والصحية الخاصة بسلامة الغذاء، ومراجعة إجراءات التداول والتخزين، فضلًا عن توعية العاملين بأهمية الالتزام بالممارسات الصحية السليمة وتطبيق مبادئ سلامة الغذاء.

وأسفرت الحملة عن إعدام كميات متنوعة من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بعد ثبوت انتهاء فترة صلاحيتها وظهور علامات فساد عليها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تداول تلك المنتجات، حفاظًا على صحة المستهلكين.

وتؤكد الهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرار تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية والسياحية بمختلف محافظات الجمهورية، والتعامل بكل حزم مع أي ممارسات أو مخالفات من شأنها الإضرار بالصحة العامة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز منظومة سلامة الغذاء وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمستهلك