سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد 21-6-2026 بدون تغيير وذلك لليوم الرابع على التوالي.

سعر الدولار اليوم

وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه؛ استقراراً على مستوي البنوك البنوك المصرية.

بدء العمل في البنوك

وبدأت البنوك المصرية صباح اليوم عملها بعد انقطاع استمر 4 أيام متصلة بمناسبة إجازة السنة الهجرية و مواعيد الراحة الأسبوعية المقررة يومي الجمعة والسبت.

سعر الدولار في البنك

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 49.86 جنيها للشراء و 49.97 جنيها للبيع.

أقل سعر

سجل أقل سعر دولار 49.77 جنيها للشراء و 49.87 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 49.8 جنيها للشراء و 49.9 جنيها للبيع في بنك نكست.

وسجل ثالث أقل سعر دولار 49.82 جنيها للشراء و 49.92 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، البركة".

متوسط سعر الدولار

وبلغ متوسط سعر الدولار في معظم البنوك 49.87 جنيها للشراء و 49.97 جنيها للبيع في بنوك "التعمير والاسكان،العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، قناة السويس،ميد بنك، المصرف المتحد، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، المصري الخليجي".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 49.89 جنيها للشراء و 49.99 جنيها للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، مصر، الأهلي الكويتي، الكويت الوطني".

أعلي سعر

سجل اعلي سعر دولار 49.96 جنيها للشراء و 50.06 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي و التنمية الصناعية و سايب.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 49.95 جنيها للشراء و 50.05 جنيها للبيع في بنوك " فيصل الاسلامي، بيت التمويل الكويتي، الأهلي المصري، كريدي أجريكول،HSBC".