ما تأثير الحرب الأمريكية - الإيرانية على اقتصاد المنطقة؟.. فيديو

أكد الدكتور فرج عبد الله الخبير الاقتصادي أن أوروبا تعاني بالفعل من أزمة طاقة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وأن التوتر بين الولايات المتحدة وإيران زاد من حدة هذه الأزمة.

وأضاف خلال لقائه مع محمد جوهر وسارة مجدي ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد أن الولايات المتحدة استغلت انخفاض أسعار النفط بعد جائحة كورونا لتكوين احتياطي استراتيجي ضخم، ومع ارتفاع الأسعار أصبح من مصلحتها تصريف هذا المخزون وتحقيق أرباح، خاصة أن تكلفة استخراج النفط الأمريكي تتجاوز 60 دولارًا للبرميل.

وأشار إلى أن العديد من مراكز الفكر كانت تتوقع وقوع أزمة جديدة تؤدي إلى صدمة في الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما تحقق مع التوتر بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدًا أن آثار مثل هذه الصدمات لا تزول سريعًا، بل تحتاج الأسواق عادة إلى نحو ستة أشهر من الاستقرار حتى تبدأ الأسعار في العودة إلى مستويات أكثر توازنًا.

وحول البدائل الأوروبية للطاقة، أوضح الدكتور فرج أن أوروبا بدأت بالفعل منذ نحو ثلاث سنوات تنفيذ خطط لتقليل اعتمادها على مصادر الطاقة التقليدية، من خلال مشروعات الربط الكهربائي مع عدد من الدول، وفي مقدمتها مصر، بالإضافة إلى خطوط إمداد الطاقة عبر البحر المتوسط، إلا أن هذه المشروعات تحتاج إلى وقت حتى تحقق نتائجها الكاملة.