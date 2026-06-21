أستاذ علوم سياسية: تفاهمات واشنطن وطهران مرتبطة بتوازنات القوى الدولية

أكد الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية، أن التطورات المتعلقة بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية تحظى باهتمام واسع من المجتمع الدولي، في ظل ما تشهده المنطقة من تحركات دبلوماسية متسارعة ووساطات إقليمية ودولية.

الاهتمام الدولي بالمفاوضات

وأوضح الشيمي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الأنظار تتجه نحو نتائج المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، لما لها من تأثير مباشر على استقرار المنطقة وتوازنات القوى.

دور سويسرا في الوساطة

وأشار إلى أن سويسرا تلعب دورًا محوريًا في استضافة المحادثات الفنية بين الجانبين، وتوفير بيئة آمنة وسرية تسهم في دعم مسار التفاهمات وتنفيذ الترتيبات المتفق عليها.

توازنات القوى الدولية

ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن صياغة أي اتفاقات دولية تخضع بشكل أساسي لتوازنات القوى الحالية، مؤكدًا أن أي تغييرات في آليات الرقابة أو التفتيش على البرامج النووية ترتبط بهذا الإطار.

ازدواجية المعايير في المنطقة

وأكد الشيمي وجود ما وصفه بازدواجية معايير في التعامل مع قضايا الشرق الأوسط، مشيرًا إلى اختلاف مواقف الدول تجاه معاهدات حظر الانتشار النووي بين أطراف متعددة في المنطقة.

إعادة الإعمار والنفوذ السياسي

وفي سياق متصل، أشار إلى أن برامج إعادة الإعمار في مناطق النزاع غالبًا ما تُستخدم كأداة لتعزيز النفوذ السياسي والاقتصادي للدول الكبرى، مستشهدًا بتجارب سابقة في عدد من الدول.

واختتم أستاذ العلوم السياسية تصريحاته بالتأكيد على أن التحركات الدولية الحالية تعكس صراع مصالح معقد، وأن مستقبل الاتفاقات سيظل مرتبطًا بتوازنات القوى على الساحة العالمية.